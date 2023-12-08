WSJ: украинские войска в ближайшее время не смогут провести крупное контрнаступление

По информации издания, ВСУ необходимо время на восстановление. Оно может затянуться на год.

Украинские войска в ближайшее время не смогут провести крупное контрнаступление. Об этом сообщили авторы статьи издания Wall Street Journal.

«Украине нужно время на восстановление, возможно, у нее не будет возможности организовать еще одно серьезное контрнаступление до 2025 года», — отметило издание со ссылкой на военных экспертов. В качестве примера в материале указывается ситуация под Красным Лиманом — там ВСУ перешли от наступательных действий к обороне и начали рыть трашнеи.