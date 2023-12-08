В США заявили, что хотят, чтобы Россия пошла на переговоры на условиях Киева в 2024 году

В США заявили, что хотят, чтобы Россия пошла на переговоры на условиях Киева в 2024 году. Об этом пишет RT со ссылкой на заместителя советника Байдена по нацбезопасности Джонатана Файнера.

«Мы бы хотели, чтобы в конце будущего года украинцы оказались на таких позициях, при которых России пришлось бы принимать решение: или они должны сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины и опирающихся на Устав ООН, или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление», — заявил Файнер.