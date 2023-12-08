В Северной Осетии при столкновении поезда и автомобиля погибли два человека

В Северной Осетии при столкновении поезда и автомобиля погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Вечером в четверг, 7 декабря, легковушка ВА3-2106 столкнулась на регулируемом ж/д переезде в Эльхотове с поездом, который следовал по маршруту Владикавказ-Адлер.

В ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. В поезде пострадавших нет, он продолжил движение к месту назначения. Другие поезда следуют без задержек.