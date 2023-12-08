В Сараевском районе произошел пожар в библиотеке

Инцидент произошел в селе Ивановка в четверг, 7 декабря, в селе Ивановка. Возгорание случилось в 20:00. На месте работали два пожарных расчета ПСЧ № 37.

В Сараевском районе произошел пожар в библиотеке. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел в селе Ивановка в четверг, 7 декабря, в селе Ивановка. Возгорание случилось в 20:00. На месте работали два пожарных расчета ПСЧ № 37.

Как рассказал глава Теляниковского сельского поселения Сергей Гавриков, сельчане заметили дым и позвонили в диспетчерскую службу. Также они начали сбивать пламя подручными средствами.

Как рассказали в межпоселенческой центральной библиотеке, книжный фонд в огне не пострадал.