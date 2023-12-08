В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Авария произошла на дороге «Самара—Большая Черниговка». По предварительной информации, водитель Hyundai Creta ехал в сторону Самары.

В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Авария произошла на дороге «Самара—Большая Черниговка».

По предварительной информации, водитель Hyundai Creta ехал в сторону Самары. Машина вылетела на «встречку» и врезалась в грузовик DAF.

По данным регионального ГУ МВД, погибли водитель и три пассажира Hyundai. На месте работали сотрудники полиции.