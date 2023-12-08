В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
Авария произошла на дороге «Самара—Большая Черниговка». По предварительной информации, водитель Hyundai Creta ехал в сторону Самары.
В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал
Авария произошла на дороге «Самара—Большая Черниговка».
По предварительной информации, водитель Hyundai Creta ехал в сторону Самары. Машина вылетела на «встречку» и врезалась в грузовик DAF.
По данным регионального ГУ МВД, погибли водитель и три пассажира Hyundai. На месте работали сотрудники полиции.