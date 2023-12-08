В Рязанской области избрали нового главу Торгово-промышленной палаты региона

Организацию возглавила Людмила Козлова. Ранее президентом палаты более 30 лет была Татьяна Гусева.

В Рязанской области избрали нового главу Торгово-промышленной палаты региона. Об этом организация сообщила на странице в соцсетях.

Конференция союза состоялась в четверг, 7 декабря.

Новым президентом ТПП стала Людмила Козлова. Ранее организацией более 30 лет руководила Татьяна Гусева. Она перейдет на другую работу — так, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев предложил ей возглавить Совет ТПП Рязанской области.

Ранее Людмила Козлова являлась президентом палаты Королева.