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В Рязани сгорел частный дом около железнодорожного вокзала «Рязань-2»
Пожар случился в четверг, 7 декабря, на Михайловском шоссе. Его площадь составила 200 квадратных метров. На месте работали 4 единицы техники и 12 человек.

В Рязани сгорел частный дом около железнодорожного вокзала «Рязань-2». Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар случился в четверг, 7 декабря, на Михайловском шоссе. Его площадь составила 200 квадратных метров. На месте работали 4 единицы техники и 12 человек.

Погибших и пострадавших нет.

Видео: Telegram-канал Rzn Life.