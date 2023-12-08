В Рязани сгорел частный дом около железнодорожного вокзала «Рязань-2»
Пожар случился в четверг, 7 декабря, на Михайловском шоссе. Его площадь составила 200 квадратных метров. На месте работали 4 единицы техники и 12 человек.
В Рязани сгорел частный дом около железнодорожного вокзала «Рязань-2». Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Пожар случился в четверг, 7 декабря, на Михайловском шоссе. Его площадь составила 200 квадратных метров. На месте работали 4 единицы техники и 12 человек.
Погибших и пострадавших нет.
Видео: Telegram-канал Rzn Life.