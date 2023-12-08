В Рязани произошел смертельный пожар в девятиэтажке

Пожар случился в ночь на 8 декабря в двухкомнатной квартире на улице Новаторов. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На место выезжали 4 пожарных автомобиля и 12 человек личного состава.

В Рязани на пожаре в девятиэтажке погибла пенсионерка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар случился в ночь на 8 декабря в двухкомнатной квартире на улице Новаторов. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На место выезжали 4 пожарных автомобиля и 12 человек личного состава.

Погибла женщина 1953 года рождения.