В Рязани произошел смертельный пожар в девятиэтажке
Пожар случился в ночь на 8 декабря в двухкомнатной квартире на улице Новаторов. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На место выезжали 4 пожарных автомобиля и 12 человек личного состава.
В Рязани на пожаре в девятиэтажке погибла пенсионерка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Пожар случился в ночь на 8 декабря в двухкомнатной квартире на улице Новаторов. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На место выезжали 4 пожарных автомобиля и 12 человек личного состава.
Погибла женщина 1953 года рождения.