В Коломне легковушка сбила двух детей
Авария произошла в пятницу, 8 декабря, на улице Девичье поле. Пострадавших доставили в больницу.
В Коломне водитель легковушки сбил двух детей. Об этом сообщил телеканал
Авария произошла в пятницу, 8 декабря, около 14:35, на улице Девичье поле.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля сбил двух несовершеннолетних 2008 и 2019 годов рождения в придворовой территории. Пострадавших доставили в больницу.
В МВД отметили, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.