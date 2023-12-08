В Коломне легковушка сбила двух детей

Авария произошла в пятницу, 8 декабря, на улице Девичье поле. Пострадавших доставили в больницу.

В Коломне водитель легковушки сбил двух детей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Авария произошла в пятницу, 8 декабря, около 14:35, на улице Девичье поле.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля сбил двух несовершеннолетних 2008 и 2019 годов рождения в придворовой территории. Пострадавших доставили в больницу.

В МВД отметили, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.