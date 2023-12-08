Стало известно, какой срок грозит фигурантам дела о взрыве на пороховом заводе в Шиловском районе

Подсудимому Сергею Нистраткину прокурор запросил 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, Александру Егоршину — 6 лет лишения свободы, Наталье Лукашиной — 5 лет 9 месяцев лишения свободы, Ирине Урубковой — 5 лет лишения свободы.

Стало известно, какой срок грозит фигурантам дела о взрыве на пороховом заводе в Шиловском районе. Об этом сообщает РИА «МедиаРязань».

По данным издания, в Шиловском районном суде Рязанской области на очередном заседании по делу о взрыве на пороховом заводе в поселке Лесной прокурор озвучил запрашиваемое наказание для обвиняемых. Подсудимому Сергею Нистраткину прокурор запросил 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, Александру Егоршину — 6 лет лишения свободы, Наталье Лукашиной — 5 лет 9 месяцев лишения свободы, Ирине Урубковой — 5 лет лишения свободы.

Отмечается, что следующее заседание по делу состоится 13 декабря.

Напомним, возгорание в цехе по производству пороха на территории завода «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района произошло утром 22 октября 2021 года. Производством занималось ООО «Разряд». В результате взрыва погибли 17 человек.

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