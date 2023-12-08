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Рыбновскому стрелку продлили срок задержания

Рязанский суд перенес заседание по делу рыбновского стрелка Александра Глебова. Об этом сообщает корреспондент РЗН.инфо.

Защита Глебова просила избрать альтернативную меру заключения — домашний арест либо запрет определенным действиям. А также дать 72 часа для предоставления доказательств о необоснованности избрания меры пресечения в виде содержания в СИЗО.

Адвокат Глебова просил вызвать в суд супругу подозреваемого, которая даст пояснение, что она готова материально содержать обвиняемого, пока он будет находиться под домашним арестом.

Прокуратура возразила.

Судья перенес заседание до понедельника, 11 декабря. Напомним, стрельба произошла в среду, 6 декабря. Был убит полицейский из Вологодской области Максим Розанов.