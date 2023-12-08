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Рязанская область оказалась в лидерах рейтинга нацпроекта «Производительность труда»
При оценке учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности, качество реализации проектов адресной поддержки предприятий, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд и непосредственно рост производительности труда на предприятиях. Также на позицию в рейтинге влияет информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки.

Минэкономразвития РФ совместно с Федеральным центром компетенций представили рейтинг регионов по реализации национального проекта «Производительность труда» в 2022 году. Рейтинг основывается на вовлечении предприятий в нацпроект при поддержке федеральной субсидии.

При оценке учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности, качество реализации проектов адресной поддержки предприятий, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд и непосредственно рост производительности труда на предприятиях. Также на позицию в рейтинге влияет информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки.

«Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по итогам реализации нацпроекта в 2022 году. Это серьезное достижение, которое показывает эффективность работы по оптимизации производственных процессов. Результаты внедрения улучшений напрямую влияют на увеличение прибыли предприятий и рост экономических показателей», ― отметила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Отмечается, что Рязанская область присоединилась к нацпроекту в 2018 году. На сегодняшний день его участником является 91 компания. Оператором нацпроекта является Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса. В рамках нацпроекта «Производительность труда» компании-участники получают государственную поддержку, среди которых ― налоговые преференции.