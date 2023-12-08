На трассе в Шацком районе произошла массовая авария

По предварительной информации, 45-летний водитель «Lada Kalina» не выбрал дистанцию до впереди идущей машины «Volkswagen» и столкнулся с ней. При этом отечественный автомобиль отбросило в сторону, и он вторично столкнулся с автомобилем DAF.