На трассе в Шацком районе произошла массовая авария
По предварительной информации, 45-летний водитель «Lada Kalina» не выбрал дистанцию до впереди идущей машины «Volkswagen» и столкнулся с ней. При этом отечественный автомобиль отбросило в сторону, и он вторично столкнулся с автомобилем DAF.
В четверг, 7 декабря, на 380-м километре дороги М5 «Урал» столкнулись три автомобиля. Об этом пишет ИД «Пресса».
"По предварительной информации, 45-летний водитель «Lada Kalina» не выбрал дистанцию до впереди идущей машины «Volkswagen» и столкнулся с ней. При этом отечественный автомобиль отбросило в сторону, и он вторично столкнулся с автомобилем DAF", — сообщили в шацкой полиции.
В ДТП никто не пострадал. Автомобили получили серьезные механические повреждения.
Проводится проверка.