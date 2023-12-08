Минтранс РФ доработал проект о штрафах за превышение средней скорости

Под средней скоростью движения ведомство предложило считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка

Минтранс РФ доработал проект о штрафах за превышение средней скорости. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В документе сказано, что нововведения введут не с 1 марта, как планировалось ранее, а позже — 1 сентября 2024 года.

Под средней скоростью движения ведомство предложило считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».

Отмечается, что документ уже поддержало Минэкономики в рамках оценки регулирующего воздействия. «Существующий в настоящий момент точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог», — следует из сообщения.

О планах вернуть штрафы стало известно в августе.