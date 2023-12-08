ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды
В обращении отметили, что в пятницу, 8 декабря, на дорогах будет гололедица.
ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды. Обращение опубликовали в официальном Telegram-канале регионального ведомства.
В обращении отметили, что в пятницу, 8 декабря, на дорогах будет гололедица.
«В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — написали в обращении.