ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды

В обращении отметили, что в пятницу, 8 декабря, на дорогах будет гололедица.

ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды. Обращение опубликовали в официальном Telegram-канале регионального ведомства.

В обращении отметили, что в пятницу, 8 декабря, на дорогах будет гололедица.

«В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — написали в обращении.