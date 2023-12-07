В Рязанской области утвердили дату единого дня выпускника на 2024 год
Напомним, в 2019 году впервые единый день выпускника в регионе отмечали в Рязани на Соборной площади с красной дорожкой и выступлением рэпера Feduk.
В Рязанской области утвердили дату единого дня выпускника на 2024 год. Соответствующее распоряжение губернатора официально опубликовали в среду, 6 декабря.
«Установить дату проведения Дня выпускников общеобразовательных организаций Рязанской области в 2024 году — 28 июня», — говорится в документе.
Напомним, в 2019 году впервые единый день выпускника в регионе отмечали в Рязани на Соборной площади с красной дорожкой и выступлением рэпера Feduk.