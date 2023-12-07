На Новый год в Рязани не будет фейерверка и праздничного концерта
В период проведения новогодних и рождественских праздников в Рязани усилят меры безопасности.
На Новый год в Рязани не будет фейерверка и праздничного концерта. Об этом сообщили в мэрии.
Такое решение приняли на заседании антитеррористической комиссии в четверг, 7 декабря.
В период проведения новогодних и рождественских праздников в Рязани усилят меры безопасности.
Отмечается, что во время предстоящих новогодних праздников с 21 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в городе пройдет более 60 мероприятий.
Отмечается, что фейерверочный показ и вечерний праздничный концерт не запланированы.