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«Газета.Ru»: с 2024 года в России подорожают новые автомобили
Вторичный рынок зависит от первичного — когда новые автомобили дорожают, авто с пробегом автоматически повышаются в цене. Особенно это сказывается на машинах в возрасте до трех лет.

Автомобильные производители заморозили цены на новые машины в конце 2023 года, планируя повысить их в начале следующего. Об этом «Газете.Ru» заявил гендиректор дилерского холдинга Андрей Ольховский.

«С начала 2024 года мы ожидаем рост стоимости автомобилей почти у всех брендов. Большинство производителей хотели бы поднять уже в этом году, но не испытывают желания остаться с повышенной ценой в одиночестве. В итоге все дожидаются нового года, чтобы сбалансировать курс валюты и стоимость», — сказал он.

Вторичный рынок зависит от первичного — когда новые автомобили дорожают, авто с пробегом автоматически повышаются в цене. Особенно это сказывается на машинах в возрасте до трех лет. Повышенной популярностью пользуются модели, для которых легко найти запчасти.