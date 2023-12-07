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В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
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А что в кино? «Елки-10», «Мальчик и птица» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Елки-10» — российская комедия от режиссеров Дамира Мифтахова и Ивана Чехова. Очередная часть истории про новогоднее чудо, которое случается даже с теми, кто перестал в него верить.

«Мальчик и птица» — японское аниме от режиссера Хаяо Миядзаки. Мальчик Махито сильно тоскует по своей матери и решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир. В иной реальности исход неминуем, а жизнь обретает новое начало.

«Одна дома» — новогодняя комедия, режиссер — Анарио Мамедов. Молодой инженер Артем решает ограбить несколько элитных квартир с помощью своего изобретения. Но в первой же из них он встречает хитрую девочку Стефанию, которая требует взять ее в сообщницы, чтобы купить подарок маме. У них всего одна новогодняя ночь, чтобы провернуть дело, и множество непредвиденных обстоятельств.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».