Вильфанд рассказал, что более половины российских регионов накрыли аномальные морозы

По словам синоптика, около 60% территории страны находится в областях аномального мороза.

Вильфанд рассказал, что более половины российских регионов накрыли аномальные морозы. Его цитирует RT.

По словам синоптика, около 60% территории страны находится в областях аномального мороза.

«Сейчас стационарный антициклон, который находится северо-восточнее Москвы, над Волгой, над Уралом, он определяет погоду на огромной территории. Очень холодная погода», — заявил Вильфанд.

Он отметил, что в Архангельской области и в Республике Коми температура воздуха на 12-18 градусов ниже нормы. В Москве и Подмосковье также фиксируются серьезные морозы. Там Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности.

Синоптик заявил, что местами по стране морозы могут достигнуть минус 40 градусов Цельсия, тогда как на севере ЦФО температура упадет на 17% ниже климатической нормы уже на этой неделе.