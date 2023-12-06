Великобритания ввела новые санкции против 46 российских физических и юридических лиц

Под них попали руководитель диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Ян Петровский, Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» и его гендиректор Василий Критский и другие.

Великобритания ввела новые санкции против 46 российских физических и юридических лиц. Об этом сообщил LIFE со ссылкой на правительство королевства.

Под них попали руководитель диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Ян Петровский, Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» и его гендиректор Василий Критский, предприятие «Радар ммс», Воткинский завод, экс-совладелец «Еврохима» Дмитрий Стрежнев, компания «Радиотехкомплект», АО «РАТЕП» и другие.

«Российские производители оружия и импортеры оборонных изделий также оказались в списке из 46 новых введенных санкций, а также три субъекта, поддерживающие сеть Wagner Group, и четыре оператора судов так называемого „теневого флота“, используемые Россией для смягчения удара от санкций, связанные с нефтью, введенных Великобританией наряду с партнёрами G7», — указано на сайте правительства.