В рязанском ЦБ рассказали, как мошенники при переводе денег на карту оформляют кредит

Кредитор перечисляет средства на счет. Собственник карты не узнает источник поступления денег и начинает их использовать. Так, он автоматически соглашается на условия сделки.

Заведующий сектором платежных систем и расчетов отделения рязанского ЦБ Денис Никитин рассказал, что мошенники при переводе денег на карту оформляют на получателя кредит. Об этом он сообщил в интервью ГТРК «Ока».

По словам Никитина, при получении средств радоваться не стоит. Выяснять, откуда пришли деньги, нужно сразу через банк, потому что это может быть мошенническая схема.

Кредитор перечисляет средства на счет. Собственник карты не узнает источник поступления денег и начинает их использовать. Так, он автоматически соглашается на условия сделки.

«В данном случае кредит оформлен именно на вас со всеми вытекающими. Вы становитесь обязанными по выплате кредита и всех процентов, которые причитаются по данному кредитному договору», — уточнил собеседник «Оки».

Также Никитин рассказал, что если вы ошибочно отправили деньги, а получатель не хочет их отдавать, то нужно обращаться к финансовому омбудсмену. Если он не сможет решить проблему, то идти в суд.