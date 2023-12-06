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В Рязани разъяснили правила запуска фейерверков перед новогодними праздниками

В Рязани разъяснили правила запуска фейерверков перед новогодними праздниками. Информация появилась на сайте горадминистрации.

Управление по делам ГО и ЧС Рязани напомнило, что все пиротехнические изделия делятся на пять классов по степени опасности:

1-й класс — бенгальские огни, фонтаны «безопасного огня», хлопушки. Опасный радиус полметра;

2-й класс — фонтаны, петарды. Опасный радиус 5 метров;

3-й класс — ракеты, и самый эффектный и популярный тип фейерверков — батареи салютов. Опасный радиус — от 20 метров;

4-й, а так же 5-й класс — это специализированная пиротехника, использовать которую могут только люди с соответствующей лицензией.

Отмечается, что людям без специализированного образования необходимо избегать подобных фейерверков.

В ведомстве подчеркнули, что нужно покупать только сертифицированную и не просроченную пиротехнику. «Приобретая фейерверк, в обязательном порядке требуйте сертификат, в нем обязан быть указан класс изделия. Если он отсутствует, воздержитесь от покупки такого изделия», — заметили специалисты.

В ведомстве заявили, что запрещено запускать фейерверки:

  • в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
  • на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
  • на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;
  • во время проведения демонстраций и шествий;
  • на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;
  • при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;
  • лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.

«Фейерверки с использованием пиротехнических изделий 3-5 классов по степени опасности могут осуществляться только на основании разрешения администрации города по согласованию с ГУ МЧС России по Рязанской области и УМВД России по Рязанской области. Запуск фейерверков 4-го и 5-го класса может осуществляться только юридическими лицами, зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке и имеющими лицензии на осуществление этого вида деятельности», — подчеркнули в мэрии.