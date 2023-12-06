В России зафиксировали новые схемы мошенничества

По одной из схем, мошенники через рассылку в мессенджерах предлагают принять участие в розыгрыше билетов на различные мероприятия, в том числе на Кремлевскую елку.

В России зафиксировали новые схемы мошенничества. Об этом сообщает ТАСС.

По одной из схем, мошенники через рассылку в мессенджерах предлагают принять участие в розыгрыше билетов на различные мероприятия, в том числе на Кремлевскую елку.

Отмечается, что сообщение содержит ссылку, якобы служащую для составления заявки, но на самом деле ведущую на фишинговый сайт.

По второй схеме, мошенники используют фальшивые письма, которые рассылаются россиянам якобы от «Комитета информационной и правовой безопасности» при ведомстве.

В сообщении подчеркнули, что такого комитета не существует.