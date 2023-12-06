В ЕР подвели предварительные итоги программы капремонта школ за 2023 год. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.ru.
Отмечается, что работы уже полностью завершены почти на 1400 объектах. Более половины регионов в 2023 году выполнили план по программе капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, более чем на 90% или полностью. Предварительные итоги реализации масштабного проекта по обновлению зданий представили на федеральном штабе, который прошел на площадке партии с участием губернаторов, закрепленных за объектами депутатов, представителей Общественной палаты РФ.
На данный момент, капремонт завершен в 1384 школах. К концу года планируется сдать 1765. Из них в 1535 работы провели с использованием средств федерального бюджета, а 230 зданий отремонтировали только за счет средств регионов,
«Назову отличников. Это Вологодская, Магаданская, Мурманская, Саратовская, Сахалинская области, республики Адыгея, Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Чеченская Республика, Санкт-Петербург. Все запланированные на этот год ремонты в этих регионах завершены. Благодарю губернаторов и региональные команды за достойный результат», — отметил он.
Отмечается, что еще в 46 регионах готовность объектов составляет более 90%.
«Нет сомнений, что до конца года работы будут завершены. Хотел бы поблагодарить Министерство просвещения, Минстрой, губернаторов, строителей и всех наших коллег в регионах, кто отвечает за эту важную программу», — сказал Андрей Турчак.
По его словам, риски по
«В Забайкальском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках по два объекта», — сообщил Турчак.
Также министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание на опережающие темпы капремонта школ в Белгородской и Липецкой областях. Оба региона с опережающим финансированием завершили работы на объектах двухлетнего цикла 2024-2025 годов.
«Белгородская область — сложные условия, приграничный регион. Несмотря на это, все в „зеленой зоне“ — и капремонт, и нацпроекты», — сказал министр.
Кравцов
«Программа идет успешно, показывает, что „Единая Россия“ — партия дела. Поддержано решение продлить ее с 2025 года для детских садов, колледжей, учреждений детского отдыха. Чтобы окончательно это решение было принято, нужно исполнять обязательства, которые регионы уже взяли», — сказал он.
О капитальном ремонте школ в Рязанской области отчитался губернатор региона, секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков.
«В 2023 году в Рязанской области капитально отремонтировали 20 школ. Из них 7 школ в городе Рязани и 13 — в сельской местности. Реконструкция учебных заведений проходила в рамках партийного проекта „Новая школа“ и народной программы „Единой России“. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. Участие в партийном проекте „Новая школа“ — это огромные возможности для региона. Здесь речь идет, по сути, не о ремонте конкретных элементов, а о переосмыслении всей школы: ремонте коммуникаций, инженерных систем, дворов, переоснащении учебными материалами и современными технологиями. Каждый такой ремонт — большое событие для родителей, учеников и учителей. Мы обязательно и в следующем году продолжим участие в данном проекте. Будем продолжать ремонтировать школы. Рязанская область получит дополнительно 1,5 млрд на капремонт школ. В 2024—2026 годах проведем капремонт 23 школ. В следующем году работы пройдут в шести школах, из них две — в Рязани, четыре — в малых городах и селах области», — рассказал Малков.
По его словам, за прошедшие два года благодаря федеральной поддержке мы уже модернизировали 40 школ. Также в этом году за счет регионального бюджета провели плановый ремонт в 118 школах. В первую очередь обращали внимание на создание безопасных и комфортных условий для учащихся и педагогов.
«Будем и дальше обновлять наши школы за счет региональных и муниципальных средств, а также за счет средств федерального бюджета», — заявил Малков.
Также на штабе обсудили ход президентской программы строительства новых школ. В 2023 году запланировано сдать 390 зданий.
«С 2019 года введены в эксплуатацию 1076 новых школ общей мощностью более 671 тысячи учебных мест. Конкретно в этом году введено 237 школ на 177 тысяч мест. Хороший показатель. Большинство объектов, есть уверенность, будут сданы в срок», — отметил секретарь Генсовета «Единой России».
Он отметил, что программа капремонта школ является одной из самых успешных и востребованных у людей наряду с программами социальной газификации и формированием комфортной городской среды.
«Видим, насколько кардинально меняется образовательная среда. И, самое главное, насколько кардинально меняются наши дети. Они ценят эти проекты, родители и учителя активно в них участвуют. Получается не просто новое здание школы, а абсолютно новое образовательное пространство и совсем иные учебные возможности», — сказал Андрей Турчак.
В заключение секретарь Генсовета призвал глав регионов и ответственных лиц везде, где есть риски, войти в плановые графики и своевременно сдать объекты.
«Важно, чтобы все запланированные на этот год работы по программе были завершены. Качественно и в сроки, о которых мы с вами договаривались», — подчеркнул он.
До конца года «Единая Россия» и Минпросвещения проведут еще один федеральный штаб, где субъекты РФ из «красной зоны» должны будут сообщить о том, удалось ли исправить ситуацию с вводом школ.
Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы