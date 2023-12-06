На рязанку возбудили уголовное дело за торговлю фальшивыми туристическими путевками

В соответствии с условиями договоров потерпевшие вносили плату в размере от 50 до 300 тысяч рублей. Полученные деньги обвиняемая тратила на личные цели. Всего женщина похитила 1,7 миллиона у 15 рязанцев.

На рязанку возбудили уголовное дело за торговлю фальшивыми туристическими путевками. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В период с октября 2019 года по апрель 2021 года предпринимательница заключала договоры на продажу туристических продуктов, но взятые на себя обязательства не выполняла.

В соответствии с условиями договоров потерпевшие вносили плату в размере от 50 до 300 тысяч рублей. Полученные деньги обвиняемая тратила на личные цели.

Всего женщина похитила 1,7 миллиона у 15 рязанцев.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.