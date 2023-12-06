Минобороны России: ПВО за сутки уничтожила 76 украинских беспилотников, восемь снарядов HIMARS и бомбу JDAM

Потери ВСУ на всех направлениях фронта составили до 835 боевиков.

Система ПВО за сутки уничтожила 76 украинских беспилотников, восемь снарядов HIMARS и бомбу JDAM. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Потери ВСУ на всех направлениях фронта составили до 835 боевиков.

ВС России уничтожили три танка, 10 единиц техники, САУ М109 Paladin, сбили самолеты Су-25 и МиГ-29, отразили шесть атак ВСУ.