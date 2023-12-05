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Врачу рязанской ОКБ Елене Клочковой объявили благодарность президента России

Врачу рязанской ОКБ Елене Клочковой объявили благодарность президента России. Об этом сообщается на портале правовых актов.

«Объявить благодарность врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области „Областная клиническая больница“ Елене Клочковой», — говорится в распоряжении.

По данным газеты «Панорама города», за полтора года врач-невролог Елена Клочкова шесть раз побывала в зоне специальной военной операции. Командировки длились от двух недель до трех месяцев. Рязанка работала в поликлиниках, больницах, госпиталях, палаточных лагерях.

Фотография из социальных сетей издания «Панорама города».