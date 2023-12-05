В Рязанской области за неделю 813 человек заболели COVID-19

Всего на территории Рязанской области зарегистрировано 161 192 подтвержденных случая заболевания COVID-19, в том числе 813 случаев за прошедшую неделю.

В Рязанской области за неделю 813 человек заболели COVID-19. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего на территории Рязанской области зарегистрировано 161 192 подтвержденных случая заболевания COVID-19, в том числе 813 случаев за прошедшую неделю.

Напомним, в России выросла заболеваемость коронавирусом на 22,8%.