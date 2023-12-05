Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
-8°
Срд, 06
-14°
Чтв, 07
-14°
ЦБ USD 91.58 0.91 06/12
ЦБ EUR 99.13 0.55 06/12
Нал. USD 92.47 / 95 05/12 16:55
Нал. EUR 99.51 / 100.9 05/12 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
2 216
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
9 419
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
9 788
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
12 487
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Госдуму внесли проект о признании Азовского моря внутренним водоемом России

В Госдуму внесли проект о признании Азовского моря внутренним водоемом России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Михаила Шеремета.

По его словам, он внес в Госдуму законопроект, призванный закрепить за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря Российской Федерации, на которое больше не распространяются действия и принципы международного законодательства.

«Восторжествовала историческая справедливость и Украина утратила здесь статус прибрежного государства», — сказал Шеремет.

Он подчеркнул, что депутаты постараются принять документ до конца года.