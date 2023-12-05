В Госдуму внесли проект о признании Азовского моря внутренним водоемом России
В Госдуму внесли проект о признании Азовского моря внутренним водоемом России. Об этом
По его словам, он внес в Госдуму законопроект, призванный закрепить за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря Российской Федерации, на которое больше не распространяются действия и принципы международного законодательства.
«Восторжествовала историческая справедливость и Украина утратила здесь статус прибрежного государства», — сказал Шеремет.
Он подчеркнул, что депутаты постараются принять документ до конца года.