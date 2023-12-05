США расширили антироссийские и антибелорусские санкции

В санкционный список включили 13 физлиц и 20 компаний.

США расширили антироссийские и антибелорусские санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 5 декабря, США включили в антироссийские и антибелорусские санкции еще 13 физлиц и 20 компаний.

В документе утверждается, что рестрикции коснулись физических и юридических лиц, которые помогают России поддерживать свои Вооруженные силы «путем предоставления ей столь необходимых технологий и оборудования».