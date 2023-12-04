Выяснилось, сколько обещали заплатить арестованному за теракт на железной дороге в Рязани

Руслану Сидики за теракт на железной дороге в Рязани куратор из ВС Украины обещал перевести 15 тысяч долларов. Об этом сообщили в эфире «России 1».

Как рассказали в сюжете, к подрыву Сидики готовился месяц. Каждый шаг диверсанта контролировали через мессенджеры. Провести теракт мужчина предложил сам после неудачной попытки атаковать аэродром в Дягилеве в июле.

В сюжете отметили, что мощность взрывчатки была около шести килограммов в тротиловом эквиваленте. Каждый свой шаг Сидики снимал для отчета. Затем ему приказали искать новое место для теракта все на той же ветке. Мужчина попытался скрыться, но вскоре его задержали.

Напомним, в Москве суд арестовал 35-летнего рязанца Руслана Сидики на два месяца по делу о подрыве железнодорожных путей.

Ущерб от взрыва составил более 30 миллионов рублей.

Все новости сюжета можно прочитать по ссылке.