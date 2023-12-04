Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 04
-6°
Втр, 05
-8°
Срд, 06
-12°
ЦБ USD 90.67 0.91 05/12
ЦБ EUR 98.58 0.67 05/12
Нал. USD 91.65 / 94.5 04/12 17:20
Нал. EUR 98.8 / 99.68 04/12 18:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
Вчера 13:55
1 662
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
8 906
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
9 284
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
12 018
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В России предложили ввести дополнительный налог на гонорары уехавших за границу артистов

В России предложили ввести дополнительный налог на гонорары уехавших за границу артистов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, минкульту предложили обложить дополнительным налогом гонорары уехавших артистов на 10-15%. Среди таких артистов: Валерий Меладзе, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, Александр Ревва и прочие.

Инициатива может коснуться и тех, кто осудил СВО, и тех, кто промолчал, но продолжил зарабатывать в России — на концертах, корпоративах и тайных вечеринках.

Обращение в Минкульт направил глава ФПБК Виталий Бородин. По его словам, четкой схемы — кто будет следить, взыскивать и наказывать за неуплату — нет.