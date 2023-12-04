В России предложили ввести дополнительный налог на гонорары уехавших за границу артистов

В России предложили ввести дополнительный налог на гонорары уехавших за границу артистов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, минкульту предложили обложить дополнительным налогом гонорары уехавших артистов на 10-15%. Среди таких артистов: Валерий Меладзе, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, Александр Ревва и прочие.

Инициатива может коснуться и тех, кто осудил СВО, и тех, кто промолчал, но продолжил зарабатывать в России — на концертах, корпоративах и тайных вечеринках.

Обращение в Минкульт направил глава ФПБК Виталий Бородин. По его словам, четкой схемы — кто будет следить, взыскивать и наказывать за неуплату — нет.