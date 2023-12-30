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В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве пожилого мужчины, тело которого обнаружили на обочине дороги. Об этом сообщает ГСУ СКР по Московской области.

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве пожилого мужчины, тело которого обнаружили на обочине дороги. Об этом сообщает ГСУ СКР по Московской области.

Задержан 25-летний мужчина. Предварительно установлено, что он напал на пенсионера, чтобы забрать деньги. После убийства он похитил у мужчины 100 тысяч рублей, а тело оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково.

Часть похищенных денег обнаружили в ходе обыска в съемной квартире подозреваемого. С ним работают следователи и криминалисты, проводится допрос.

Ход расследования уголовного дела по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате.

Напомним, ранее стало известно, что в Подмосковье в овраге найден убитым отец российского журналиста и общественного деятеля Владимира Легойды Роман. На теле было множество колото-резаных ран. Мужчине было 90 лет.