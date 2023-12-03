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В Санкт-Петербурге задержали мужчину за изнасилование трех несовершеннолетних

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за изнасилование несовершеннолетних. Об этом сообщил SHOT.

Отмечается, что с 2017 по 2023 год мужчина изнасиловал минимум трех девочек в возрасте до 16 лет.

По информации SHOT, 26-летний мужчина знакомился с пострадавшими в соцсетях, а затем приглашал их в свою квартиру и совращал, зная, что они несовершеннолетние.

Так, мужчина изнасиловал 14-летнюю, 15-летнюю и 16-летнюю девочку. Они обратились в полицию. Злоумышленника задержали, он во всем сознался.

По предположениям следователей, жертв могло быть больше.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.