Под Саратовом в ДТП с такси пострадали пять человек

Под Саратовом в ДТП с такси пострадали пять человек. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Татищевском районе вблизи села Карякино. По предварительным данным, случилось лобовое столкновение Hyundai и Lada.

В результате аварии пострадали пять человек. Троих мужчин и двух женщин с различными травмами госпитализировали.

Фото: Telegram-канал Юрия Юрина