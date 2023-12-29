ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку

ВСУ выпустили 21 снаряд «натовского» калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, пишет РИА Новости.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Желанное Второе — город Донецк (Кировский район) четыре снаряда. Архангельское — Ясиноватский район четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях представительства.