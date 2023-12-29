В красноярской школе ученик накинулся на сверстника и проткнул ему глаз
В красноярской школе ученик накинулся на сверстника и проткнул ему глаз. Об этом пишет LIFE.
Школьник кинулся на сверстника и ткнул его в глаз каким-то предметом.
Пострадавшему мальчику потребовалась госпитализация, после которой он получил направление в глазной центр. В больнице его родителям сообщили, что необходима срочная операция.
Отмечается, что нападавший ребенок вел себя агрессивно даже с учителями.
Проводится проверка.