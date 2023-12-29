Президент Беларуси Лукашенко поручил отправить в Россию больше куриных яиц

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил поделиться куриными яйцами с Россией. Об этом он заявил во время посещения магазина птицефабрики в Минске, пишет URA.RU.

«А куры у тебя есть? А яйца? Так надо Путину перекинуть эти яйца!» — заявил Лукашенко в разговоре с генеральным директором предприятия.

По словам главы птицефабрики, поставки налажены.

«Но это и хорошо! Пусть покупают, чтобы у нас проблем не было», — добавил Лукашенко.