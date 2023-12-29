Правительство России подписало постановление о беспошлинном импорте яиц с 1 января 2024 года

Отмечается, что министерство сельского хозяйства будет ежедневно размещать на своем сайте данные об остатке куриных яиц, на которые распространяется нулевая ввозная пошлина.

Российское правительство подписало постановление о беспошлинном импорте яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ведомство одобрило обнуление таможенной пошлины на ввоз в Россию 1,2 млрд яиц. Выдавать необходимые документы уполномочен Минсельхоз.

Кроме того, в нем определен перечень компаний, которые будут освобождены от уплаты ввозной таможенной пошлины.

Отмечается, что министерство сельского хозяйства будет ежедневно размещать на своем сайте данные об остатке куриных яиц, на которые распространяется нулевая ввозная пошлина.