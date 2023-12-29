Появилось видео атаки рязанских десантников под Артемовском
На кадрах бойцы 137 полка 106 гвардейской дивизии ВДВ выслеживают противника на Соледаро-Артемовском направлении и уничтожают пехоту ВСУ с помощью ударных дронов.
Появилось видео атаки рязанских десантников под Артемовском. Его опубликовали в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
На кадрах бойцы 137 полка 106 гвардейской дивизии ВДВ выслеживают противника на Соледаро-Артемовском направлении и уничтожают пехоту ВСУ с помощью ударных дронов.