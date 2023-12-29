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На юге-востоке Москвы в сугробе нашли человеческий череп

Мужчина во время прогулки с собакой обнаружил человеческий череп, лежащий на снегу на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник РЕН.ТВ.

В один момент у дома на 2-м Кабельном проезде животное начало обнюхивать странный предмет. Хозяин, подойдя поближе, понял, что находка похожа на человеческий череп и вызвал правоохранителей.

«Найденные останки направили в морг», — уточнил собеседник.

Эксперты определят, мужской был это череп или женский, а также установят, когда наступила смерть.