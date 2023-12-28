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Вице-премьер Абрамченко сказала, когда в России снизятся цены на куриные яйца
Также она отметила, что в стране нет дефицита продукта.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила об отсутствии дефицита куриных яиц в стране. Об этом она сказала в интервью «РИА Новости».

«С учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — сообщила политик.

По мнению Абрамченко, стоимость яиц снизится после спада «предновогодней волны». Она отметила, что ситуация на рынке обусловлена двумя факторами: возросшим потреблением (более чем на 1,8 млрд штук) и вспышками птичьего гриппа, из-за чего «производство упало на 700 млн штук».

Вице-премьер напомнила, что правительство приняло ряд мер для стабилизации цен. Среди них — договоренность о наращивании объемов производства с крупнейшими производителями мяса и птицы. Ожидается, что, благодаря этим мерам, производство вырастит на 550 миллионов штук.