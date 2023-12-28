В Рязанской области утвердили дополнительные налоговые льготы для кинотеатров

Инициатива направлена для оптимизации налоговой нагрузки. Ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения снизили до 3% для «доходов» и до 7,5% для «доходов, уменьшенных на расходы».

В Рязанской области утвердили дополнительные налоговые льготы для кинотеатров. Об этом сообщает Telegram-канал «Бизнес 62».

Инициатива направлена для оптимизации налоговой нагрузки. Ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения снизили до 3% для «доходов» и до 7,5% для «доходов, уменьшенных на расходы».

«Совместно с прокуратурой Рязанской области и министерством экономического развития региона реализована наша законодательная инициатива по предоставлению дополнительных налоговых льгот кинотеатрам и предприятиям, осуществляющим полиграфические услуги. Данные отрасли пострадали вследствие введенных санкций, в том числе по причине существенного удорожания стоимости соответствующего оборудования и расходников», — отметили в сообщении.