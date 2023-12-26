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Жителям рязанских деревень предложили эвакуироваться в пункты временного размещения из-за отсутствия света
Как отметили жители Деулина, они писали и звонили в «Россети» на протяжении трех дней, но электричества до сих пор нет.

Жителям пяти деревень в Рязанской области предложили эвакуироваться в пункты временного размещения из-за отсутствия света. Об этом 26 декабря они сообщили редакции РЗН. инфо.

Как отметили жители Деулина, они писали и звонили в «Россети» на протяжении трех дней, но электричества до сих пор нет.

«После снегопада у нас отрубился свет и нет связи. Мы звонили в „Россети“, просили провести ремонтные работы. Мы попросили связаться с сетями главу Заборьевского сельского поселения. А сегодня нам пишут в чате, что всех жителей эвакуируют, пока не починят свет. Но никто по срокам не знает, когда это произойдет. Прям перед Новым годом», — подчеркнули жители.

Глава Заборьевского сельского поселения Ирина Копылова рассказала журналисту РЗН. инфо, что жители Деулина, Лесохима, Поповки, Картаносова и Борискова могут поехать в пункты временного размещения для того, чтобы согреться, попить горячего чая, пока службы электросетей будут восстанавливать свет.

«"Рязаньэнерго» сегодня вечером подключат генераторы, чтобы жители могли обогреть дома. Уберут их после устранения аварии. Когда это произойдет, пока не уточняют", — отметила Копылова.