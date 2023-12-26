ФАС: в России за 2023 год снизились цены на 252 препарата из списка жизненно необходимых

Отмечается, что это стало возможным благодаря экономическому анализу предельных отпускных цен производителей с учетом стоимости в иностранных государствах.

В России за 2023 год снизились цены на 252 препарата из списка жизненно необходимых. Об этом сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе.

Отмечается, что это стало возможным благодаря экономическому анализу предельных отпускных цен производителей с учетом стоимости в иностранных государствах.

В службе считают, что понижение цен на лекарственные препараты создаст равные условия их обращения.

Кроме того, это повысит доступность для потребителей и обеспечит не только экономию бюджета, но и личных средств россиян.