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В массовом ДТП на улице Соборной в Рязани пострадали двое детей
Авария случилась 25 декабря, примерно в 12:05, в Рязани, вблизи дома № 11 по улице Соборная. По предварительной информации, 29-летняя рязанка, управляя автомобилем Hyundai Solaris въехала в стоящий автомобиль Hyundai Solaris, под управлением 33-летней местной жительницы, который по инерции отбросило в стоящий сзади автомобиль Kia Sportage, под управлением 26-летней жительницы Тульской области.

В массовом ДТП на улице Соборной в Рязани пострадали двое детей. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ГИБДД.

Авария случилась 25 декабря, примерно в 12:05, в Рязани, вблизи дома № 11 по улице Соборная. По предварительной информации, 29-летняя рязанка, управляя автомобилем Hyundai Solaris въехала в стоящий автомобиль Hyundai Solaris, под управлением 33-летней местной жительницы, который по инерции отбросило в стоящий сзади автомобиль Kia Sportage, под управлением 26-летней жительницы Тульской области.

В результате происшествия пассажиры автомобиля 29-летней рязанки в возрасте восьми месяцев и шести лет получили травмы. Им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появились фото с места аварии.