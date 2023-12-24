В Рязанской области более 160 энергетиков начали устранять последствия непогоды

Устранением технологических нарушений, возникших из-за непогоды, занимаются 67 бригад филиала «Рязаньэнерго»: 166 специалистов и 68 единиц спецтехники.

В Рязанской области более 160 энергетиков ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе «Рязаньэнерго».

Устранением технологических нарушений, возникших из-за непогоды, занимаются 67 бригад филиала: 166 специалистов и 68 единиц спецтехники.

Отмечается, что на помощь рязанским энергетикам направили еще 18 бригад из филиалов «Тулэнерго», «Липецкэнерго», «Нижновэнерго», «Тамбовэнерго», «Мариэнерго», «Калугаэнерго, а также силы и средства подрядных организаций.

Повышенное внимание уделяют социально значимым объектам. Для подачи электроэнергии данным учреждениям в распоряжении филиала находятся 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,7 МВт.

В пресс-службе напомнили, что в ночь на воскресенье, 24 декабря, на Рязанскую область обрушилась непогода — сильный мокрый снег. Специалистов филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» перевели в особый режим работы. Они незамедлительно приступили к ликвидации последствий непогоды.