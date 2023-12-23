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The New York Times сообщила о «сигналах» России по переговорам о прекращении огня
The New York Times со ссылкой на двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, а также американских и международных чиновников, заявляет, что президент России Владимир Путин открыт для переговоров о прекращении огня на Украине.

The New York Times со ссылкой на двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, а также американских и международных чиновников, заявляет, что президент России Владимир Путин открыт для переговоров о прекращении огня на Украине. Посредники якобы с сентября посылают сигналы Западу, сообщает РБК.

Об открытости Москвы к переговорам по прекращению огня сообщил и высокопоставленный международный чиновник, который, как говорится в статье, минувшей осенью встречался с высшими российскими чиновниками.

В Кремле заявили, что тезисы издания концептуально не верны. Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта, но для достижения собственных целей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

При этом несколько американских чиновников сказали NYT, что сигналы Москвы могут быть попыткой ввести в заблуждение и не говорят о подлинной готовности к компромиссу. В то же время Киев настаивает на урегулировании с помощью «Формулы мира», которая в том числе предусматривает вывод российских войск. В Кремле заявляли, что об этом не может быть и речи.

Отвечая на вопрос, готова ли Москва к прекращению огня на нынешних позициях, Песков сослался на недавние слова Путина о том, что цели России не изменились.