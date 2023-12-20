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В Госдуме рассказали, что депутаты будут сами платить за бензин, если не пересядут на отечественные авто
Список рекомендованных моделей предоставил Минпромторг. В нем продукция АвтоВАЗа, УАЗа и «Москвича», а также машины Aurus и собираемые в России китайские Haval.

В Госдуме рассказали, что депутаты будут сами платить за бензин, если не пересядут на отечественные авто. Об этом сообщает газета «Известия».

С 1 января депутаты Госдумы станут самостоятельно оплачивать бензин для своих машин, если не пересядут на отечественные авто.

Список рекомендованных моделей предоставил Минпромторг. В нем продукция АвтоВАЗа, УАЗа и «Москвича», а также машины Aurus и собираемые в России китайские Haval.

О том, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, Владимир Путин заявил в начале августа.