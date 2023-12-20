В Госдуме рассказали, что депутаты будут сами платить за бензин, если не пересядут на отечественные авто

Список рекомендованных моделей предоставил Минпромторг. В нем продукция АвтоВАЗа, УАЗа и «Москвича», а также машины Aurus и собираемые в России китайские Haval.